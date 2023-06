Trentacinque nuovi "Cuochi di bordo" all'alberghiero De Cecco: superato l'esame finale del corso con lo chef Zunica [FOTO]

Trentacinque nuovi “Chiochi di Bordo” per l'istituto alberghiero De Cecco. Tanti infatti quelli che hanno superato l'esame finale del corso extracurriculare di specializzazione promosso dalla scuola e che ha visto la partecipazione delle classi terze dell'indirizzo Enogastronomia.

A giudicarli uno chef d'eccezione, ovvero Daniele Zunica (chef stellato) che ha fatto della territorialità, della stagionalità e del prodotto a chilometro zero una regola di vita. Un corso a 360 gradi quelli che gli allievi hanno seguito non solo con l'obiettivo di diventare furuti ambasciatori della cucina abruzzese a bordo, ma imparando anche il codice di navigazione. A far parte della giuria oltre a Zunica, anche la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, il comandante della direzione marittima Marcello Notaro con il comandante Fabrizio Giovannone, il vicepresidente dell’Accademia Italiana della cucina Mimmo D’Alessio, la coordinatrice Lady chef Pescara Giovanna De Vincentiis, don Antonio De Grandis presidente del Tribunale ecclesiastico Abruzzo e Molise e il giudice Andrea Menna.

Un'iniziativa cui i ragazzi hanno aderito in modo volontario e che, spiega Di Pietro, nasce proprio con l'obiettivo di orientare i ragazzi in vista del loro ingresso nel mondo del lavoro ed essere “chef di bordo” è una delle tante opportunità che si possono cogliere grazie all'acquisizione “delle competenze specifiche rispondenti alle reali esigenze del territorio e del mercato, potenziando la stessa offerta formativa e creando professionisti esperti anche di mare che sappiano valorizzare l’enogastronomia di settore. Consideriamo – sottolinea - che una figura professionale legata al mondo della nautica sempre più richiesta nel mercato del lavoro è il cuoco di bordo che nei livelli superiori diventa chef di bordo, figura che lavora sulle navi mercantili, da crociera o sulle navi da traghetto che dunque deve conoscere la struttura e l’organizzazione di bordo”.

L'attestato di idoneità ottenuto dai 35 studenti, spiega ancora la dirigente, “rappresenta per i ragazzi un’opportunità di semplificazione dell’iter procedurale per acquisire la qualifica di Cuoco di bordo, ovvero gli stessi studenti, dopo i 22 anni di età, e dopo aver trascorso un anno nella cucina di una nave, potranno ottenere il diploma di qualifico”.

L'occasione per lei anche per ringraziare la capitaneria di porto con cui la collaborazione ricorda, è iniziata nel 2016 consentendo a molti studenti di fare i propri stage proprio nelle sue cucine. “Vorremmo anche allargare tale collaborazione puntando il faro sulle tematiche inerenti la filiera della pesca, dunque l’attività in mare, gli sbarchi del pesce, le pescherie, nel rispetto della nostra tradizione enogastronomica, che sicuramente fa riferimento a quella contadina, ma la cucina marinara è quella che predomina”, precisa.

“La prima regola per i futuri chef e per i cuochi di bordo – afferma lo chef Zunia - è quella di tutelare la stagionalità e la territorialità del prodotto in cucina, ovvero valorizzare la tradizione del piatto senza perdere di vista l’innovazione, difendendo i valori della cucina abruzzese che non ha nulla da invidiare al resto del Paese”.

I nomi degli studenti che hanno partecipato al corso per "Cuoco di bordo":

Giuseppe Benedetto Neri, Alessio Chiavaroli, Roberto De Chellis e Aldo Mudedola con l’Insalata di mare; Simone Petrucci, Lo Elhage e Carlos Lele con il Cocktail di Gamberi; Giulia Falcone, Asia Soldano e Giulia Rampo con la Tricolore con mousse di pesce su crema di pomodoro e basilico; Giulio Pizzano, Daniele Sarchiapone e Federico Franco Nanni con Gnocchi di patate, asparagi, gamberi e datterino; Manila Di Giacomo, Silvia Picciani e Marco Perinetti con Chitarra al nero di seppia ai frutti di mare; Yuri Marano e Cristian Cilli con Risotto gamberi e burrata; Mathyas Tricarico, Silvia Specchio e Stefano Santoro con Orata in crosta di patate; Alessandra Mieli, Veronica Assetta e Samuele Giancola con i Bocconcini di pescatrice alla Pescatora; Antonio Greco, Paolo Di Luzio e Christian Alberico con Treccia di salmone su crema di patate, sesami e pinoli caramellati; Alice Di Cesare e Lin Jiaqiang con la Zuppa inglese; Giulia Ana Rusu e Luana Di Staso con la torta moderna red velvet con mousse di cioccolato bianco; Virginia Di Marco e Francesco Mezzanotte con la Cake agrumata e panna cotta; Stefano Vucci e Grethel Di Cecco con il Bignè craquelin con crema al limone e composta di fragole.