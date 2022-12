Da Trenitalia nuovi Frecciarossa in Abruzzo e confermato il Pescara Air Link dalla stazione all'aeroporto

Presentata da Trenitalia la nuova offerta invernale 2022/2023 per l'Abruzzo e la linea adriatica. Sostanzialmente sono tutti confermati i collegamenti e i treni attualmente disponibili: 20 Frecciarossa ogni giorno tra Milano e la costa adratica, 167 treni regionali in circolazione ogni giorni, con 38 mila posti a sedere e 800 stalli per le bici. Il trasporto delle bici è gratuito, nei limiti della capienza di ciascun treno, grazie all'accordo firmato dalla Regione Abruzzo con Trenitalia.

Fra le novità, la trasformazione di 4 collegamenti fra Venezia e Lecce con fermate anche in Abruzzo e nelle Marche in treni Frecciarossa, che dunque diventano nel complesso 24. Per i treni regionali, la novità invece riguarda la nuova fermata di Martinsicuro, vicina al lungomare, che sarà attiva sui treni regionali a partire dall'11 dicembre: 8 i treni che vi faranno sosta nei giorni feriali e 6 nei festivi. Infine, per quanto riguarda la città di Pescara e l'area metropolitana, è stata confermata la navetta Pescara Air Link che mette in connessione la stazione di Pescara centrale e l’aeroporto d’Abruzzo, con l'obiettivo da parte di Trenitalia di sostenere e rendere fissa e permanente l'offerta intermodale ferro/gomma per il trasporto pubblico nelle città e aree urbane.