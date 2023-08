Vulnerabilità sismica per la sede della guardia di finanza di Popoli: il Comune trasloca per fargli spazio

Dal 21 agosto gli uffici comunali della sede municipale di Popoli che si trovano in via De Contre da dopo il sisma 2009, si sposteranno nell'ex Musp (Modulo ad uso scolastico provvisorio) di via A. Natale per fare spazio alla guardia di finanza la cui sede di via C.D'Ascanio è risultata sismicamente vulnerabile.

A comunicarlo è l'amministrazione dando seguito alla delibera del 3 agosto con cui si annunciava il doppio e temporaneo trasloco in attesa dei lavori di messa in sicurezza di cui necessita la sede delle fiamme gialle.

Un trasferimento possibile quello nel Musp grazie al fatto che, specifica la deliebera, a seguito dei lavori di adeguamento sismico fatti nell'ala nord dell'istituto scolastico G.Paolini, gli alunni sono stati trasferiti nella nuova sede in via B. Buozzi.

Gli ambienti dell'ex Musp che a loro volta sono stati oggetto di lavori di manutenzione straordinaria, risultano quindi "essere idonei per ospitare in maniera provvisoria l’ufficio del sindaco, della giunta, gli uffici comunali, la sala consiliare e la bliomediateca comunale, in attesa dei lavori dimiglioramento sismico del municipio in via Salita Di Cocco", ovvero della sede storica del Comune chiusa appunto dal 2009 a causa dei gravi danni riportati a seguito del sisma.