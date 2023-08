Il dirigente della divisione anticrimine Gennaro Capasso saluta Pescara: ora è vicequestore vicario di Ascoli Piceno

Il dirigente della divisione anticrimine della questura di Pescara ha lasciato l'incarico nel capoluogo adriatico ed ha raggiunto Ascoli Piceno dove ricoprirà l'incarico di viario del questore Giuseppe Simonelli. Una lunga carriera la sua in Abruzzo con l'arrivo a Pescara nel settembre 2021 proprio in qualità di dirigente dell'anticrimine.

Pescarese di nascita è stato per anni dirigente della squadra mobile di Teramo e per un breve periodo anche all'Aquila. Lo stesso ruolo ricoperto a Pescara lo ha svolto in precedenza anche a Brescia.

Laureato in giurisprudenza all'università La Sapienza di Roma, nel suo percorso professionale ha condotto innumerevoli indagini nell’ambito dell’immigrazione clandestina, traffico di stupefacenti e reati contro il patrimonio.