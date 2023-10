Oltre 7 milioni di euro di multe elevate in estate, ma il dovuto è il doppio del liquidato

Oltre 7 milioni di euro di multe sono state elevate ai pescaresi, "i peggiori" a livello regionale, tra il primo luglio e il 30 settembre, ma quelle pagate a oggi sono la metà di quelle dovute. Il dato emerge dall'atto di determinazione firmato dal comandante della polizia locale Danilo Palestini. Complessivamente dal primo gennaio il totale degli accertamenti ammonta a 15milioni 764mila 493,60 euro e anche in questo caso il dovuto è nettamente superiore al liquidato.

Guardando al dettaglio del periodo estivo ad oggi le multe elevate per le violazioni al codice della strada (7milioni 22mila 737 euro il totale) è pari a 2milioni 479mila 776,46 euro: 2 milioni 226mila 131,21 per la sanzione vera e propria, 224mila 644,25 euro a titolo di spese (138mila 858,90 euro di spese postali e 105mila 785,35 euro a titolo di spese amministrative).

Il credito vantato, come detto, è di circa il doppio per cui da pagare ci sono ancora 4milioni 551mila 960,57 euro di sanzioni: 4milioni 368mila 538,42 euro per la multa vera e propria e 183mila 422,15 euro di spese (11mila 784mila 93 euro per le spese postali) e 71mila 637,22 euro di spese amministrative).

Per quanto riguarda il periodo primo gennaio-30 settembre degli oltre 15milioni 700mila euro di sanzioni l'incasso dell'ente e cioè le sanzioni pagate, ammontano ad un totale di 6milioni 479mila 729,91 euro: 5milioni 751mila 838,10 euro il totale delle multe cui si aggiungono le spese per 727mila 891,81 euro (409mila 345mila 85 euro a titolo di spese postali e 318mila 549mila 96 euro di spese amministrative. Il credito vantato dall'ente, come detto, è nettamente superiore a quanto fin qui liquidato e cioè pari a 8milioni 862mila 319 mila 42 euro: le sanzioni elevate in questo caso ammontano complessivamente a 7milioni 800mila 754 euro cui si aggiungono 422mila 444,30 euro di spese (231mila 690,41 postali e 180mila 753,89 euro).