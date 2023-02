Al via il torneo Dire e Contraddire per diffondere i valori della democrazia e della legalità

Un torneo per far acquisire ai giovani le conoscenze tecniche di tipo argomentativo e persuasivo, e per diffondere la cultura dei valori della democrazia, dei diritti e doveri di cittadinanza e della legalità: è il torneo Dire e Contraddire, ideato nel 2017 dal consiglio nazionale forense. La manifestazione si articola in fasi di qualificazioni che prevedono tornei territoriali, successivi gironi per macroaree e la finalissima che si svolgerà in primavera a Roma, nella sede del consiglio nazionale forense.

Al torneo territoriale parteciperanno gli studenti delle classi 5 a G e 5 a H del liceo scientifico da Vinci sotto la guida del consiglio dell’ordine degli avvocati di Pescara. La squadra è così composta: Agnese Fortuna, Alessandro Gagliardone, Alessia Pomante, Carlotta Di Fonso, Elisabetta Pace, Emanuele Palanza, Federico Pezzi, Francesco Tognetti, Riccardo Pontesilli, Simone Amoruso e Vittorio Della Cagna.

Come informa una nota, "In un momento storico in cui la comunicazione sembra avvenire non attraverso il confronto costruttivo e l'ascolto, ma attraverso forme di aggressione e di demolizione del pensiero altrui, l'obiettivo è quello di fornire ai giovani le tecniche di una comunicazione efficace ed efficiente attraverso la capacità di argomentare e contro-argomentare. Essere cittadino nella famiglia, nella scuola, nella società vuol dire saper comunicare in modo corretto. Comunicare è apertura alla vita, è spazio vitale necessario per demolire i muri socioculturali. Il torneo permetterà agli studenti di acquisire la padronanza del “saper dire” e “contraddire” attraverso un discorso efficace, modulato a ritmo di ethos, logos e pathos".