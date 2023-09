Positivo il bilancio del test It-Alert fatto in Abruzzo, viene chiesto di compilare un questionario [VIDEO]

Nella giornata di martedì 26 settembre l’Abruzzo è stato interessato da un messaggio test inviato su tutti i cellulari presenti sul territorio regionale contenente un avviso che informava la popolazione sull’avvio di It-Alert, che sarà operativo una volta completate tutte le fasi di prova.

Si tratta di un nuovo sistema di allarme pubblico per l’informazione diretta alla popolazione, che dirama ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze o catastrofi imminenti o in corso.

Con questo sistema di comunicazione su larga scala il servizio nazionale della protezione civile intende completare i sistemi di informazione e di comunicazione già localmente previstI per informare la popolazione, allo scopo di favorire l’adozione delle misure di autoprotezione in rapporto alla specifica tipologia di rischio e al contesto di riferimento.

Quando sarà operativo, It-Alert verrà impiegato per le seguenti tipologie di rischio: maremoto generato da sisma, collasso di una grande diga, attività vulcanica, relativamente ai vulcani Vesuvio, Campi Flegrei, Vulcano e Stromboli, incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica, incidenti rilevanti in stabilimenti industriali con conseguente fuoriuscita di sostanze nocive, precipitazioni intense.

Per consentire l’acquisizione di strumenti statistici utili per rendere ancora più efficiente il servizio, a tutti i cittadini è richiesto di compilare il questionario che si può scaricare all’indirizzo https://www.it-alert.it/it/