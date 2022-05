Centrato a Città Sant'Angelo un terno al lotto da 47.500 euro

Un terno al lotto è stato centrato nell'ultimo concorso a Città Sant'Angelo.

La giocata vincente è stata ottenuta nel centro in provincia di Pescara con i tre numeri 8, 12 e 54 sulla ruota nazionale.

Come riferisce Agipronews, quella nel centro angolano è stata la vincita più alta dell'ultimo concorso. che ha distribuito vincite per 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 347 milioni da inizio anno.