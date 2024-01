La galleria San Silvestro della circonvallazione resterà chiusa almeno altri 4 mesi

«Serviranno circa 120 giorni per il completamento dei lavori nella galleria San Silvestro, chiusa dal 22 novembre, giorno del crollo della paratia interna del tunnel».

A dirlo, come riferisce ChietiToday, è il sindaco di Francavilla al Mare.

Così prosegue la prima cittadina: «Anas ci comunica finalmente una data, e soprattutto possiamo contare sul fatto che, se i tempi verranno rispettati, per l’estate avremo la galleria nuovamente aperta».

Poi la Russo ricorda i disagi che si stanno vivendo per chi si muove tra Pescara e Francavilla al Mare: «Sappiamo tutti cosa significa questo in termini di respiro per il traffico, per l’inquinamento, per l’economia e per il turismo del nostro territorio. Sappiamo anche che Anas ha avviato un’interlocuzione con gli organi competenti per la gratuità dei pedaggi autostradali, cosa che avevo chiesto subito, all’indomani del presentarsi del disagio. Insomma, due notizie che aspettavamo e che a oggi ci rassicurano, ma sulle quali vigileremo attentamente affinché ciò che è stato scritto venga rispettato».