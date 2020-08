Un televisore e vari cuscini ostruiscono il marciapiede: accade in via Milano

Un televisore e vari cuscini ostruiscono il marciapiede in via Milano. È quanto denuncia un cittadino, che ci ha inviato al riguardo anche un'eloquente fotografia.

Ecco le parole del nostro lettore: "Queste sono le condizioni del marciapiede in via Milano, angolo via Genova, questa mattina. Il problema più grande è l’inciviltà delle persone, con il passaggio letteralmente bloccato. Sarà stato fatto sicuramente in mattinata perché alle 9,30 ero sceso di casa una prima volta e questo scempio non c’era ancora".