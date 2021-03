Task Force sanitaria della Regione per il Covid: 2.282 candidature per 340 posti

Sono 2.282 le domande pervenute alla Regione Abruzzo per il bando aperto in riferimento alla task force sanitaria regionale per affrontare l'emergenza Covid. In tutto sono a disposizione 394 posti fra medici, infermieri e operatori socio sanitari che scenderanno in corsia in questa fase critica della pandemia per il nostro territorio.

Sono 26 i medici che hanno risposto all'appello su 94 posti a dispoisizione, 117 infermieri su 160 posti richiesti e 2.139 oss su 140 posti disponibili. I medici richiesti devono essere specializzati in anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza, malattie infettive, malattie dell'apparato respiratorio, medicina interna e geriatria.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha trasmesso l'elenco dei professionisti alla regione Abruzzo che, previa verifica dei requisiti, provvederà al conferimento degli incarichi.