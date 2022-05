Sei tartarughe curate dal centro di recupero e riabilitazione "Luigi Cagnolaro" tornano in mare [FOTO]

Sono in totale 6 le tartarughe marine che in questi giorni stanno lasciando il centro di recupero e riabilitazione "Luigi Cagnolaro" di Pescara per tornare in mare, libere e in salute.

È stato eseguito un rilascio per ogni giornata della manifestazione "Sottocosta" ospitata nel porto turistico.

«Momenti di festa e di grande emozione per chiunque abbia la fortuna di prendervi parte, ma anche operazioni delicate, che richiedono competenza e professionalità per salvaguardare la sicurezza dei nostri colontari e delle stesse tartarughe», fanno sapere dal centro Cagnolaro, «è il personale della corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera che dobbiamo ringraziare per rendere possibile tutto questo e molto altro, con presenza costante, professionalità impeccabile e generosa disponibilità».