Due giorni di avvio allo sport paralimpico in città grazie alla scuola itinerante nazionale Fispes

Fine settimana all'insegna dello sport paralimpico in città. Farà infatti tappa a Pescara il 25 e il 26 novembre la scuola itinerante nazionale Fispes, il nuovo progetto dedicato agli under 16 di tutte le discipline della Federazione italiana sport paralimpici e sperimentali, ente riconosciuto dal comitato italiano paralimpico. L'evento patrocinato dal Comune si terrà nell'istituto comprensivo 1 di via Einaudi.

Un vero e prorpio percorso di formazione sportiva rivolto a bambini e ragazzi con disabilità finalizzato all'avvio, attraverso un percorso ludico motorio, e alla valorizzazione del talento di giovanissimi atleti dai 5 ai 16 anni, coordinati dallo staff tecnico federale.

“Sono davvero felice di salutare l’arrivo nella nostra città di questi ragazzi diversamente abili che avranno ancora una volta la possibilità di dimostrare il loro attaccamento allo sport come strumento di crescita nelle relazioni con le loro famiglie, i compagni e gli accompagnatori– dichiara il sindaco Carlo Masci presentando l'evento -. La nostra città conferma la sua vocazione all’accoglienza, credo che mai come in questi anni vi sia stato un numero così elevato di eventi e manifestazioni spesso dedicate anche a chi convive con la disabilità. Ringrazio quindi chi si è adoperato per l’organizzazione e naturalmente la Fispes”.

“Si tratta di un corso di formazione sportiva che rappresenta una grande opportunità - sottolinea l’assessore comunale allo sport Patrizia Martelli -. Sono una ventina i ragazzi tra i 6 e i 16 anni che saranno presenti e dei quali si cercherà di affermare il talento grazie a tecnici preparati. Dopo il grande successo del raduno della Nazionale italiana calcio amputati dello scorso settembre, la delegazione Abruzzo della Fispes diretta da Simone D’Angelo, porta in città, e soprattutto in periferia, un altro evento nazionale di forte impatto sportivo e sociale”.

“Pescara è stata scelta come sede di tappa - conclude D’Angelo - di un progetto che abbraccia tutta l’Italia con l’obiettivo di far sì che questi ragazzi possano sperimentare varie attività in base alle proprie esperienze e possibilità, essendo non tutti con la stessa disabilità”.