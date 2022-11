Gli studenti dell'istituto alberghiero al Merano Wine Festival con lo chef William Zonfa

L’istituto alberghiero sarà protagonista, per la prima volta, al Merano Wine Festival 2022, la rassegna mondiale dedicata alle produzioni vitivinicole e al food in programma dal 4 all’8 novembre. Saranno 12 gli studenti dell’indirizzo Sala che affiancheranno lo chef stellato William Zonfa in occasione della cena di gala di domani sera, che sarà preparata esclusivamente con prodotti tipici abruzzesi.

Ne dà notizia la dirigente scolastica Alessandra Di Pietro, che accompagnerà i 12 alunni a Merano: “Sarà un banco di prova di grandissima rilevanza per i nostri ragazzi che per quattro giorni rappresenteranno l’eccellenza del nostro territorio sotto il profilo formativo, come competitor, fra l’altro, dei propri colleghi della Campania. Il Merano Wine Festival, giunto alla 31esima edizione, vedrà per la prima volta anche la partecipazione della Regione Abruzzo, con l’assessore Imprudente che ha chiesto la presenza del nostro istituto tra i partner dell’iniziativa, con l’obiettivo di mettere in campo quanto di meglio l’Abruzzo offre sotto ogni punto di vista dell’agroalimentare”.

Quest’anno la rassegna sarà dedicata ai temi della sostenibilità, con tavole rotonde sulle fonti d'acqua, il clima, le wine sostenibility, le certificazioni in viticultura, l'Abruzzo sostenibile, le politiche europee sulla sicurezza alimentare e la tradizione, all’insegna del green.

“I nostri studenti - aggiunge Di Pietro - collaboreranno alla realizzazione della manifestazione, partecipando a tutti i momenti del ricco programma, ai seminari e tavole rotonde, agli show cooking, supportando le cantine e i produttori, le aziende agroalimentari e la Camera di Commercio di Chieti-Pescara, lavorando con lo chef Zonfa all'allestimento e al servizio della cena di gala”.

I 12 studenti che si occuperanno del servizio di sala durante la cena di gala sono Lorenza Bozzella, Gloria Bertolin, Aurora Carella, Nicolò Belisario, Giorgia Setti, Alessia Marchitto, Valeria Setti, Francesca Sangiacomo, Simone Mincone, Francesco Bonanni, Lorenzo D’Ettorre e Romeo Papa. Gli studenti saranno accompagnati da due docenti tutor, i professori Vincenzo Gambino e Alessandro Cocco.