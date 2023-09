Strade chiuse e divieti a Porta Nuova e in centro per la mezza maratona il primo ottobre

Strade chiuse e divieti con conseguenti modifiche alla viabilità a Pescara domenica 1 ottobre per consentire il regolare svolgimento della mezza maratona degli Europei master.

Domenica 1 ottobre, dalle ore 9 alle ore 14, è previsto il divieto di transito e divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata sul seguente percorso: partenza dall’area antistante la curva nord dello stadio Adriatico-Cornacchia, via Pepe, lungomare Colombo, via Doria, ponte dell'asse attrezzato, piazza Italia, via Raffaele Paolucci, piazza Duca d’Aosta, corso Vittorio Emanuele II, corso Umberto I, via Nicola Fabrizi, via Gobetti, lungofiume dei Poeti, ponte Flaiano, via Lago di Campotosto, via Lago di Scanno, via Orazio, golena sud fino a ingresso porto canale, lungomare Papa Giovanni XXIII, lungomare Cristoforo Colombo, piazza Le Laudi, via Luisa d’Annunzio, via D’Avalos e l'arrivo in via Pepe sempre davanti allo stadio all'ingresso curva nord.

Inoltre saranno interdette al transito queste strade laterali: via Pepe, via Benedetto Croce, via Valignani, via Carabba, via Chiarini, via D’Avalos, via Mezzanotte, via S. Tommasi, via Antinori, via Bernabei, via Vespucci, Via G. Da Verrazzano, via Magellano, via dei santi Aternini, via Bardet, piazza della Marina (rampa di uscita asse attrezzato su via Andrea Doria), rampa di immissione da via Paolucci, via Avezzano, via Del Concilio, via Caduta del Forte in prossimità di piazza Duca da Aosta (solo svolta a sud), via Catania, via Vasto, via Ancona, via Ravenna, via Potenza, via Pisa, via Ortona, via Messina, via Trieste, via Emilia, via Trento, uscita parcheggi su piazza della Repubblica, via Firenze, via C. Battisti, via Roma, via Parini, via Galilei, via Genova, via Trilussa, via Campania, via Palermo, via Foscolo, via Perugia, via don Bosco, via Lazio, via Spalti del Re, via Valle Roveto, via Gran Sasso, rampa in uscita asse attrezzato su ponte Flaiano verso via Aterno, via Lago di Campotosto, ingresso parcheggi golena sud, uscita porto turistico, parcheggio stabilimento Le Canarie, via De Titta, via F. di Jorio, via M. Della Porta, via De Cecco, Via Scarfoglio, via Palizzi, rotatoria pineta Aurum e via Elettra.

Prima della partenza, alle ore 8:30, è prevista la consegna della Bandiera Azzurra Fidal alla città di Pescara. La Bandiera Azzurra è il riconoscimento esclusivo che la Fidal (Federazione italiana di atletica leggera) assegna ogni anno a quelle località che siano distinte per la promozione della pratica sportiva, nel caso specifico della corsa e del cammino, quindi della salute e del benessere delle comunità locali. A consegnarla saranno Massimo Pompei, presidente di Fidal Abruzzo e l’olimpionico Giovanni De Benedictis, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Barcellona ’92. Il vessillo sarà affidato al sindaco Carlo Masci e all’assessore comunale allo Sport, Patrizia Martelli.

La mezza maratona di domenica è l’ultimo appuntamento del programma dei campionati europei master di atletica leggera, alla competizione sono iscritti circa 700 atleti.