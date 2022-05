Strade chiuse e divieti per la Maratonina del Mare del 22 maggio

Un'ordinanza che istituisce divieti e modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento della manifestazione podistica "Maratonina del Mare" in programma a Pescara domenica 22 maggio.

A organizzare l'evento sportivo è l'Asd Runners Pescara.

Il provvedimento del Comune prevede divieti lungo il percorso della gara. Nello specifico viene istituito il divieto di transito e il divieto di sosta e di fermata con rimozione forzata dalle ore 7 alle ore 15 e comunque fino alla fine della manifestazione nelle seguenti vie: stadio Adriatico-Cornacchia (area antistante ingresso maratona/curva nord), via Pepe, lungomare C. Colombo, via A. Doria, ponte asse attrezzato, piazza Italia, corso Vittorio Emanuele II, corso Umberto I, via N. Fabrizi, via Gobetti, lungofiume dei Poeti, ponte Flaiano, via Lago di Campotosto, via Lago di Scanno, via Orazio, golena sud fino a ingresso porto canale, lungomare Papa Giovanni XXIII°, lungomare Cristoforo Colombo, piazza Le Laudi, via Luisa d’Annunzio, via D’Avalos, via Pepe ingresso maratona Stadio G. Cornacchia.

Saranno inoltre interdette al transito le seguenti strade laterali che verranno presidiate e chiuse a cura dell’organizzazione e che si immettono sui tratti viari che saranno direttamente interessati dalla gara podistica: via Pepe, via Benedetto Croce, via Valignani, via Carabba, via Chiarini, via D’Avalos, via Mezzanotte, via S. Tommasi, via Antinori, via Bernabei, via Vespucci, via G. Da Verrazzano, via Magellano, via Bardet, piazza della Marina (rampa di uscita asse attrezzato su via Andrea Doria), rampa di immissione da via Paolucci, via Avezzano, via Del Concilio, via Caduta del Forte in prossimità di piazza Duca da Aosta (solo svolta a sud), via Catania, via Ancona, via Ravenna, via Potenza, via Pisa, via Ortona, via Messina, via Trieste, via Emilia, via Trento, uscita parcheggi in piazza della Repubblica, via Firenze, via C. Battisti, via Roma, via Parini, via Galilei, via Genova, via Trilussa, via Campania, via Palermo, via Foscolo, via Perugia, via Don Bosco, via Lazio, via Spalti del Re, via Valle Roveto, via Gran Sasso, rampa in uscita asse attrezzato su Ponte Flaiano verso via Aterno, via Saline, via Lago di Campotosto, ingresso parcheggi golena sud, uscita porto turistico, parcheggio stabilimento Le Canarie, via De Titta, via F. di Jorio, via M. Della Porta, via De Cecco, via Scarfoglio, via Palizzi, rotatoria pineta Aurum, via Elettra.

Inoltre nel piazzale antistante il mercato coperto di piazza Muzii, viene autorizzato il transito e la sosta su tali aree a tutti i mezzi a supporto della manifestazione dalle ore 9 del giorno 20 maggio fino alle ore 20 del giorno 21 maggio; in corso Umberto I viene autorizzato il transito e la sosta su tali aree a tutti i mezzi a supporto della manifestazione dalle ore 7 alle ore 15:30 (e comunque fino al termine della manifestazione) del giorno 22 maggio.