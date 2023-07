Niente corrente elettrica in via Silvio Pellico e dintorni

Niente luce in pieno centro, nello specifico in via Silvio Pellico e dintorni. L'erogazione dell'energia elettrica verrà interrotta nella zona per buona parte della mattinata di mercoledì 19 luglio, più precisamente durante la fascia oraria compresa tra le 9 e le 13, come informa un avviso affisso da E-distribuzione in questi ultimi giorni.

Sarà dunque interessata dai disagi via Silvio Pellico ai numeri civici 2, 14, 16, 22 e 24, nonché via Cesare Battisti ai numeri civici 171, 174, 175, 177 e 178, da 181 a 187, 182/2, 184-188, 185/1, 185/2, 185/5, 186, 193, 201 e 205, via De Amicis al civico 7, via Fratelli Bandiera 1, 1/3 e 2, via Fedele Romani 6-14 e 11, piazza dei Martiri Pennesi 1, 2, 2/4, 5 e 9. Lo stop alla corrente si rende necessario al fine di effettuare lavori sugli impianti dell'Enel e interesserà i soli clienti alimentati in bassa tensione.