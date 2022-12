Stelle di Natale e Sogni di cioccolato dell'Ail: nelle piazze della città tornano i doni solidali dell'associazione per sostenere la ricerca

Anche quest'anno l'Ail (Associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e i melanomi) si affida “al buon cuore dei pescaresi” per sostenere la ricerca.

Nelle piazze della città tornano infatti protagonisti da domani all11 dicembre le Stelle di Natale e i Sogni di cioccolato, una confezione di 350 grammi di cioccolato al latte o fondente con nocciole del Piemonte, dell'associazione acquistabili con una donazione minima di 12 euro.

I doni belli, buoni e soprattutto solidali si potranno acquistare in piazza Salotto, piazza Sacro Cuore, nell'atrio dell'ospedale e in alcuni centri commerciali del territorio oltre che in diversi esercizi commerciali della città che hanno deciso si sostenere la campagna “SolidAil”.

Centinaia i volontari impegnati negli stand che “addobberanno” la città. “Ci affidiamo al buon cuore dei pescaresi che ci hanno sostenuto sempre con generosità e fiducia - dichiara il presidente della sezione pescarese Domenico Cappuccilli -. La campagna sarà particolarmente impegnativa poiché saremo presenti nelle piazze per quattro giorni. Tra i tanti volontari che accoglieranno i sostenitori dell'Ail, ci saranno anche ex pazienti che hanno combattuto la loro battaglia per la vita e sanno quanto sia importante finanziare la ricerca scientifica e le attività portate avanti dall'associazione per migliorare le condizioni di chi è costretto ad affrontare la malattia”.

L'elenco completo delle postazioni Ail sono consultabili sul sito dell'associazione.

(Nella foto la postazione Ail allestita nell'atrio dell'ospedale di Pescara)