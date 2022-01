Stash dei The Kolors, selfie in un bar di Montesilvano [FOTO]

Il cantante Stash, leader dei napoletani The Kolors, continua a bazzicare l'Abruzzo e in particolare l'area vicino Pescara. Ieri pomeriggio, infatti, Antonio Fiordispino (questo il suo vero nome) si è fermato per alcuni minuti al Caffè Giotto di Montesilvano. Inevitabile il selfie con il personale del bar, accompagnato da questa frase sulla pagina Facebook del locale: "Ed anche Stash è passato a trovarci".

Secondo quanto appreso, non solo Stash viene spesso dalle nostre parti, ma capita di frequente proprio a Montesilvano: circa tre settimane fa, ad esempio, è stato visto in una pasticceria. Inoltre lo scorso anno il vocalist aveva girato nella stessa Montesilvano, nonché a Lanciano, alcune scene di un videoclip.

Stash, d'altronde, è ormai un abruzzese acquisito perché la sua compagna Giulia Belmonte, dalla quale ha avuto anche una figlia, è originaria di Pescara. E nella nostra città i The Kolors sono stati di scena la scorsa estate con un concerto allo stadio del mare nell'ambito del We Love Festival.