A Spoltore lavori per ampliare la scuola dell’infanzia in via Basilea

Aprirà giovedì 26 ottobre il cantiere per ampliare la scuola dell’infanzia a Villa Raspa di Spoltore, in via Basilea. “La struttura”, spiega la sindaca Chiara Trulli, “ospiterà 3 sezioni aggiuntive, tutte su un unico piano, portando il numero di classi complessivo a 9”. L'intervento è finanziato dai fondi Pnrr per 1.150.967,99 euro e si concluderà entro la fine del 2024. “Lo spazio dove realizzare l’ampliamento delle nuove sezioni è stato individuato nell’area libera situata sul lato ovest”, prosegue Trulli.

“La parte attuale e il nuovo modulo scolastico saranno collegati direttamente dall’ingresso principale: ogni sezione sarà dotata di spazi per attività pratiche con spogliatoi, lavabi, bagni e ripostigli. Le aree destinate alle attività a tavolino o di laboratorio saranno dotate di una copertura inclinata in grado di massimizzare l’ingresso di luce naturale. Massima attenzione anche all'impatto ambientale, al risparmio energetico e alla dispersione termica, come previsto nell'ambito del Pnrr”, conclude la sindaca.

I dettagli del progetto

La struttura in cemento armato e la sua copertura saranno costruite in analogia con la scuola esistente: il solaio di copertura con fibra di vetro in pannelli, un materiale scelto sia per le sue caratteristiche tecniche (capacità di isolamento termico, acustico e protezione dal fuoco) sia per la sua ecosostenibilità, essendo composto di sabbia e vetro riciclato. Anche i materiali di finitura guardano all’ambiente: dagli intonaci in grassello di calce, ai rivestimenti in gres porcellanato, senza dimenticare gli impianti meccanici ed elettrici. Una pompa di calore di soli 16 kw (grazie all’elevata efficienza dell’involucro nei termini della riduzione delle dispersioni termiche) sarà alimentata con l’elettricità prodotta dai pannelli fotovoltaici: riscalda gli ambienti attraverso un impianto a pavimento per le sezioni e dei convettori nei corridoi.

Il sistema è ottimizzato dalla presenza da un collettore termico che contribuisce alla produzione di acqua calda. “L’area esterna”, aggiunge Trulli, “sarà messa a valore, incrementando sullo spazio pianeggiante a est il verde circostante che complessivamente resterà invariato: nel nuovo progetto sarà diviso in aree tematiche legate alle diverse attività come l’orto, la zona relax, il playground, l’area per la didattica, l’atelier all'aperto e i percorsi di apprendimento”. L'esigenza era di “trasferire le 3 sezioni di scuola dell’infanzia attualmente nella scuola di via Bari, sempre a Villa Raspa, che però è una primaria, garantendo la continuità delle attività didattiche”, chiarisce infine l’assessore all’istruzione Francesca Sborgia.