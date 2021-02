Spoltore festeggia i 100 anni di Virginia Tedesco [FOTO]

Festeggiamenti nel centro residenziale per anziani "Montinope" per i 100 anni di Virgina Tedesco originaria di Bari

Ha compiuto cento anni oggi 23 febbraio Virginia Tedesco, neo centenaria di Spoltore festeggiata da parenti e amici rispettando le norme Covid nel centro residenziale per anziani "Montinope" dove l'anziana non ha nascosto il suo disappunto, non essendo amante dei compleanni o che si rivelasse la sua età, come spiega Antonio Gesualdi, l'amico di famiglia che, assieme alla moglie Carolina, si è preso cura di Virginia da quando è rimasta sola.

Ultima di dieci figli, è rimasta di fatto sola e la famiglia Gesualdi la segue dopo che il marito della donna, un collega di Antonio, è deceduto.

Da quattro anni vive a Spoltore, a Montinope: Virginia è però nata a Bari, dove ha vissuto per gran parte della sua vita, da una famiglia di origini sarde. Ha insegnato per oltre quarant'anni inglese nelle scuole superiori. E quando nasceva c'era un'altra pandemia in corso, quella della spagnola. Il sindaco di Spoltore, che non ha potuto essere presente, ha mandato i suoi auguri:

"In questi giorni così difficili, il sorriso di donne come Virginia ci dona la speranza"

Gallery