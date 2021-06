'Spadino' a cena in una pizzeria di Spoltore [FOTO]

Metti una sera a cena con "Spadino". In molti lo conoscono con questo nome per via del ruolo che aveva nella serie di Netflix "Suburra", ma lui in realtà si chiama Giacomo Ferrara ed è abruzzese, per la precisione di Villamagna. Durante lo scorso weekend è stato a mangiare in una nota pizzeria napoletana di Spoltore, accettando poi di posare con il titolare del locale per una foto ricordo.

Ferrara è pronto adesso per una nuova sfida professionale: sarà infatti tra i protagonisti della serie di Sky "Alfredino", dedicata alla tragedia di Vermicino in cui perse la vita il piccolo Alfredino Rampi. Un mese e mezzo fa, invece, Giacomo è salito sul palco del concerto del Primo Maggio, a Roma, in favore del ddl Zan.