Si intitola "SolePioggia" l'Ep di esordio del cantautore pescarese Pier. Arrivato tra i finalisti del Premio Bertoli 2023, l’artista presenta ora il suo primo lavoro in uscita il 2 febbraio.

“Questo Ep - racconta Pier - si concentra sul lato piovoso delle relazioni sentimentali, lasciando per ora da parte quello soleggiato. 'SolePioggia' è il mio primo Ep ma lo considero il mio secondo lavoro dopo 30 anni di silenzio. Si tratta della seconda tappa di un grande disegno che ho in mente. Ho costruito tutto in modo che la mia musica sia fruibile su più livelli: l’ascolto di un singolo brano estratto dal contesto è un’esperienza a sé stante, mentre l’ascolto dello stesso brano inserito all’interno dell’ep assume un significato diverso e più ampio”.

Il disco somiglia ad una serie di lettere, tutte introspettive, che possiamo suddividere in capitoli. Un viaggio sonoro ed autoriflessivo che ha come tema principale quello della crescita personale, toccando però da vicino anche i lati oscuri delle relazioni sentimentali, come le delusioni, le manipolazioni, gli addii. Il tutto è vissuto come un monito, uno spunto di riflessione volto al superamento della tristezza. Tutti i brani sono stati completamente suonati e prodotti da Pier nel suo Bar44 Home Studio, fatta eccezione per le batterie di “Uragani” ed “Ego e Ciabatte”, a cura di Michele Santoleri.

Le sonorità spaziano molto, tra indie, pop/rock, fino a sound sperimentali progressive-jazz e un finale strumentale in piano solo. La versione in vinile offre, oltre al disco, alcune cartoline con lettere scritte dall’artista. L'obiettivo è di mostrare i lati positivi anche nei momenti più bui. "SolePioggia" cerca quindi di essere un supporto emotivo a chi sta vivendo in una situazione di rabbia o sofferenza.