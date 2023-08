A Città Sant'Angelo è Siria Buccella la Miss Adriatico [FOTO]

È stata Sofia Buccella ad aggiudicarsi la tappa di Città Sant'Angelo del concorso di bellezza Miss Adriatico.

Lavora come barista ma ha sempre avuto la passione per le passerelle, la Buccella è stata eletta nel teatro comunale angolano.

A premiarla il presidente del consiglio comunale, Antonio Plevano, e la campionessa italiana della cucina Maria Angelucci.

Lo spettacolo, presentato dalla modella e giornalista televisiva Simona Di Felice, ha visto 19 ragazze in passerella, prima in abito elegante, poi in costume personale, e infine in body olimpionico della "Falcone dolciaria", divisa ufficiale dell'unico concorso di moda patrocinato dalla Regione Abruzzo. Alla fine altri riconoscimenti sono andati a Giulia Binni (Miss Acqua & Sapone), Shakira Cappellari (Miss intimo Unigross), Alessia Longoverde (Miss caffè Mokambo), Jasmin Moukrim (Miss Spiedì arrosticini), Ilaria Di Lena (Miss vini Lampato) e Siria Chiavarini (Miss pastificio Rustichella D'Abruzzo). Tra gli ospiti il barzellettiere Valerio Basilavecchia, vincitore del Festival dell'Umorismo, e i cantanti del Festival della Melodia, da Anna Rosini a Maurizio Tocco, e da Genni Cusopoli a Giuliana Marinelli senza dimenticare Shasa Cappellari, la miss con la passione, ormai consolidata, per il canto. Ad aprile la serata, trasmessa in diretta web sul sito www.missadriatico.it, è stato il saluto del sindaco Matteo Perazzetti. «È stata una piacevole serata», commenta il primo cittadino, «che abbiamo voluto inserire nel cartellone degli eventi estivi che sono andati più che bene e oltre ogni più rosea aspettativa».

Prossimi appuntamenti dopo l'epilogo regionale saranno il 7 settembre nell'anfiteatro dell'hotel Serena Majestic di Montesilvano per la finale nazionale e il galà con gli abiti tipici del secolo scorso nell'ambito della quinta edizione della Settimana Dannunziana promossa dalla Regione Abruzzo.