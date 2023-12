L'attacco del sindacato Orsa: "Biglietterie della Tua chiuse nei giorni festivi, nuova beffa per gli utenti"

Il sindacato Orsa Trasporti, con il segretario regionale Alex Orlandi critica la scelta di Tua di tenere chiuse le bigliettere nei giorni festivi e anche sabato 23 dicembre

Malcontento e forti disagi tra gli utenti fruitori del servizio di trasporto pubblico gestito da Tua in Abruzzo: sono numerose le problematiche riscontrate a causa della chiusura nei giorni festivi delle biglietterie sul territorio regionale. A peggiorare la situazione di disagio nella quale versano i passeggeri è arrivato l’annuncio che prevede la chiusura delle biglietterie nel pomeriggio di sabato 23 dicembre 2023. La scelta di lasciare le biglietterie chiuse nei giorni festivi è deleteria per l’ottimo svolgimento del servizio, nonché la chiusura prevista per sabato 23 è alquanto paradossale in considerazione della concomitanza con le festività natalizie”.

Alla segnalazione del segretario Alex Orlandi si unisce anche il vicepresidente del Consiglio Regionale Domenico Pettinari: “Nei giorni festivi, dove il turismo si intensifica, la biglietteria deve essere aperta, altrimenti gli utenti non hanno la possibilità di acquistare biglietti e di richiedere informazioni. Non è possibile demandare esclusivamente alla prestazione telematica che non è accessibile a tutti, in particolar modo alle persone anziane.

Orlandi conclude: “Le misure di contenimento dei costi organizzativi e operativi all’interno di un’azienda che effettua servizi di TPL deve obbligatoriamente porre al centro di ogni singola scelta l’utente, che è totalmente sfiduciato e ha bisogno di essere rassicurato siamo spettatori di una cattiva gestione che non presta le dovute attenzioni verso le fasce più deboli e bisognose. L’insostenibilità della situazione sfocia in un appello finale a tutela dei diritti dei cittadini al presidente Marco Marsilio e all’assessore Umberto De Annuntiis. "