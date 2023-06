I sindacati di polizia dicono no alla concessione dello stadio al Pineto Calcio: "Raddoppierebbe il personale di polizia impegnato"

No alla concessione dello stadio Adriatico Cornacchia al Pineto Calcio, che comporterebbe un raddoppio delle forze di polizia del Pescarese per questi dispositivi di sicurezza. A dirlo i rappresentanti provinciali dei sindacati Siulp, Sap, Fsp Polizia, Siap, Coisp, Silp Cgil hanno incontrato il sindaco Carlo Masci per esprimere la propria contrarietà all'iniziativa:

"In tale incontro, abbiamo sottolineato come la concessione in parola, in assenza delle opportune valutazioni circa le capacità degli organici delle Forze di Polizia disponibili tutte le domeniche del mese, senza soluzione di continuità, rappresenterebbe un atto di irresponsabilità politica e decisionale, per le prevedibili problematiche di ordine e sicurezza pubblica, oltre che al complessivo sistema sicurezza cittadino, in danno esclusivo solo per la nostra città.

Avendo precisato la richiesta di incontro anche alle Autorità di Pubblica Sicurezza sullo stesso tema e con gli stessi argomenti, abbiamo auspicato il recepimento delle nostre preoccupazioni da parte di tutte le autorità interessate, secondo le rispettive competenze, affinché con le opportune iniziative siano evitate inutili problematiche alla collettività (come ad esempio la chiusura della Pineta), sottolineando altresì che il senso di responsabilità da sempre mostrato dalle scriventi."

Le sigle hanno anche rinnovato l'appello alle istituzioni locali e a rappresentanti politici per farsi carico delle esigenze di sicurezza dei cittadini rivedendo al più presto la classificazione della questura di Pescara attualmente in una fascia che non corrisponde alle reali esigenze del territorio.