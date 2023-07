Avvistato in città Simone Coccia Colaiuta, l'ex di Stefania Pezzopane

Simone Coccia Colaiuta, ex compagno di Stefania Pezzopane, è stato avvistato nella giornata del 7 luglio in giro per il centro di Pescara, più precisamente in via Firenze. Nei mesi scorsi il modello e l'ex senatrice hanno ufficializzato la fine della loro relazione dopo ben 9 anni insieme, anche se a maggio Pezzopane ha ammesso che continuano ancora a sentirsi e talvolta a incontrarsi: "Quando ci vediamo c'è serenità - ha dichiarato a Fanpage - Siamo felici, abbiamo sempre tante cose da dirci, da raccontarci. Non so dire adesso cosa può accadere".

Ma che cosa li ha spinti a lasciarsi? Una serie di cause concomitanti, legate agli impegni di lavoro e delle loro rispettive famiglie, anche se la fiamma potrebbe non essersi ancora spenta in maniera definitiva. Intanto oggi Coccia Colaiuta se n'è andato a spasso per il capoluogo adriatico, con tanto di trolley al seguito. Ignote le ragioni di questo "blitz" in città, ma di certo la sua presenza non è passata inosservata, tanto che è stato immortalato dalle fotocamere degli smartphone, con le immagini diventate subito virali.