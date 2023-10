La Miss Adriatico Silvia Severo premiata con una targa dal Comune di Penne

È stata premiata nel Comune di Penne la modella 18enne Silvia Severo, vincitrice del titolo nazionale del 47esimo concorso di bellezza di Miss Adriatico.

«È con piacere consegnare un riconoscimento a una graziosa concittadina che si è distinta in uno storico concorso di bellezza come Miss Adriatico che gode anche del patrocinio del consiglio regionale», dice il sindaco vestino Gilberto Petrucci, «siamo tutti felici a Penne perché è stata la prima e pertanto le auguriamo le migliori fortune professionali».

Davanti all'assessore Emidio Camplese, ad alcuni consiglieri comunali, ad amici e parenti l'indossatrice ha posato per foto ricordo ringraziando tutti coloro che hanno creduto in lei.

«Sogno il settore della passerella sin da piccola», spiega Silvia Severo, «sono contentissima di questo risultato che dedico alla mia famiglia, a me stessa e a tutte le amiche del concorso che mi sono state vicine. Il prossimo anno sarò la testimonial del tour 2024 di Miss Adriatico e continuerò a partecipare a defilè di moda in giro per l'Abruzzo. Tra le mie aspirazioni però figurano anche il giornalismo e il cinema».