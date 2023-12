Incendi a Fontanelle, si rafforza la sicurezza: 13 nuove telecamere in via Caduti per Servizio

Da fine agosto alla fine di settembre sono stati tanti gli attacchi incendiari nel quartiere di Fontanelle con il più grave avvenuto il 13 settembre quando le fiamme hanno interessato un palazzo costringendo all'evacuazione di 16 famiglie per un totale di 30 persone. Diversi i mezzi dati alle fiamme con incendi che hanno interessato anche bidoni e un albero.

Per rafforzare la sicurezza saranno ora installate 13 nuovi videocamere di sorveglianza in via Caduti per Servizio. È quanto emerge dalla determina a firma del dirigente del settore Transazione digitale e demografici Paolo Santucci. Una decisione arrivata a seguito del verbale del 22 settembre redatto dalla questura al termine di un sopralluogo fatto, si legge, insieme al comando della polizia locale nel corso del quale “si è preso atto del sistema di telecamere esistente e si è rilevata la necessità di implementazione e di potenziamento dello stesso dettagliando i luoghi e il numero di telecamere”.

L'obiettivo è ovviamente quello di garantire la legalità e la sicurezza dei cittadini attraverso il controllo del territorio in cui rientra, spiega ancora la determinazione, “il monitoraggio della sicurezza urbana mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e propriamente di nuove infrastrutture di videosorveglianza”. Un investimento da 42mila 675,40 euro (Iva esclusa al 22 per cento) che comprende oltre alla fornitura dell'impianto anche il servizio di installazione e realizzazione degli impianti (incluse tubazioni e cavetterie).

Individuata dal rup (responsabile unico del procedimento) l'operatore economico migliore dopo apposita istruttoria. A occuparsi dell'installazione del nuovo sistema sarà quindi la Site spa di Bologna.