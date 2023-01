Una sezione speciale della biblioteca comunale di Silvi per persone con difficoltà visite e disturbi della comunicazione

Una sezione speciale della biblioteca comunale di Silvi, dedicata alle persone con con difficoltà visiva o con disturbi dell’apprendimento e /o di comunicazione. La nuova sezione è stata inaugurata nella sede della biblioteca in via Tevere, alla presenza dell'assessore comunale Giuseppina Di Giovanni, che ha spiegato che in questa speciale area si troveranno testi appositamente pensati per persone con disabilità visive e con disturbi specifici di

apprendimento, come dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia o con difficoltà nella comprensione linguistica e comunicativa non hanno perso del tutto la capacità di leggere.

Queste persone necessitano di supporti speciali per riacquistare le loro abilità e ritrovare il piacere della lettura. In tal senso, avere a disposizione in biblioteca testi adatti alle loro esigenze, libri a grandi caratteri, libri con i simboli in uso nella comunicazione aumentativa e alternativa (Caa), libri senza parole e per immagini e libri che raccontano di persone speciali, può rappresentare un importante aiuto e stimolo. Cercare nuove strade per facilitare l’accesso al piacere della lettura, aumentando approcci e risorse inclusive è l’obiettivo che ci siamo posti implementando la biblioteca comunale con questa nuova, speciale, sezione”.

Il sindaco Andrea Scordella ha evidenziato come il Comune creda nella cultura e nella validità della biblioteca, che i cittadini devono imparare a conoscere anche con iniziative come questa:

"Con l’assessore Di Giovanni, che ringrazio per il suo lodevole impegno, nel corso del nostro mandato abbiamo dato vita a un percorso nuovo che intende valorizzare i luoghi della cultura cittadina che sta dando ottimi risultati. Inaugurare sezioni speciali dedicate a persone che vivono quotidianamente il bisogno di lettura è per noi motivo di orgoglio in quanto vediamo concretizzarsi l’importante lavoro di progettazione effettuato dalla responsabile Rita Luciani che non sarebbe possibile se non disponessimo della sua professionalità e dell’entusiasmo del personale della biblioteca”. Presenti ance il vicesindaco Fabrizio Valloscura, i consiglieri comunali Beta Costantini e Adamo Costantini.