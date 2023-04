Anche nel Pescarese le iniziative della Asl per la settimana mondiale della vaccinazione

Anche la Asl di Pescara si impegnerà con una serie di iniziative per i cittadini in occasione della settimana mondiale della vaccinazione. Appuntamento dal 24 ale 30 aprile, con le giornate dedicate al tema delle vaccinazioni e all'importanza di proteggere soprattutto i fragili dalle malattie infettive che possono essere contrastate semplicemente con la somministrazione dei vaccini. Alla presentazione delle iniziative della asl pescarese erano presenti Graziella Soldato direttrice Uoc Igiene epidemiologia e sanità pubblica, Vincenzo Ciamponi direttore generale Asl Pescara, Antonio Caponetti direttore sanitario Asl Pescara, Patrizia Accorsi direttrice dipartimento oncologico ematologico, Giustino Parruti direttore dipartimento delle medicine, Ildo Polidoro direttore dipartimento prevenzione, Maurizio Aricò direttore Uoc Pediatria, Giordano Beretta direttore Uoc Oncologia medica, Agostino Consoli, direttore Uoc Endocrinologia e malattie metaboliche, Mauro Di Ianni direttore Uoc Ematologia Clinica, Marco Gabini direttore Uoc Reumatologia, Antonella Spacone direttrice Uoc Pneumologia.

L'Oms celebra la settimana per le vaccinazioni per aumentare la consapevolezza fra i cittadini di quanto sia importante proteggersi laddove esistono vaccini efficaci e sicuri. Lo slogan della campagna di quest'anno è Il Grande recupero (The big Catch Up), per l’intenzione di recuperare i milioni di bambini e adulti che, a causa della pandemia, non si sono vaccinati o hanno pericolosamente posticipato vaccinazioni importanti.Le vaccinazioni saranno promosse dalla Asl proprio verso adulti o bambini, resi fragili da malattie croniche (diabetici, trapiantati e/o in attesa di trapianto, pneumopatici o destinati a terapia immunosoppressiva, dializzati, oncologici o affetti da patologie del sistema immunitario) che li espongono ad un maggior rischio di contrarre malattie infettive, spesso foriere di complicanze gravi che pongono il paziente a rischio di vita.

Proprio per concretizzare questo messaggio e raggiungere la popolazione più vulnerabile con un’offerta attiva del vaccino più indicato, il personale del Servizio vaccinazioni di Pescara si recherà nei reparti ospedalieri e negli ambulatori specialistici per sottoporre a vaccinazione i pazienti durante i controlli o la degenza. La Asl ha commentato:

"Questa iniziativa, portata avanti grazie al contributo degli specialisti coinvolti, rappresenta il primo passo per potenziare e migliorare la rete di erogazione dei vaccini affiancando ai medici dei centri vaccinali la preziosa collaborazione degli specialisti di riferimento."