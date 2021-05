Settimana AstraZeneca: ulteriori 1100 dosi disponibili dall'8 maggio

Continua la AstraZeneca Week. Accelera la campagna vaccinale di Pescara e provincia: 350 dosi sabato e 250 al giorno per lunedì, martedì e mercoledì

Continua la Settimana AstraZeneca: ulteriori 1100 dosi di vaccino saranno disponibili dall'8 maggio. Nello specifico, le disponibilità di dosi saranno così ripartite:

350 sabato 8 maggio

250 lunedì 10 maggio

250 martedì 11 maggio

250 mercoledì 12 maggio

Le dosi per le vaccinazioni AstraZeneca sono riservate, come specificato dal Comune, agli over-60 della provincia di Pescara prenotati QUI, in particolare a quanti abbiano già manifestato la propria disponibilità a sottoporsi alla profilassi. Una volta entrati sul sito istituzionale del Comune bisognerà accedere alla prenotazione dalla sezione “CITTÀ DI PESCARA - VACCINAZIONI ANTI-COVID 19” e subito dopo utilizzare il pulsante “Prenota vaccinazione Settimana AstraZeneca”.