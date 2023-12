Nevio Clivio e la sua luminosissima casa di "Babbo Natale" a Manoppello protagonisti al Tg1

È finita al Tg1 la casa di Nevio Clivio che con ben 73mila lampadine al led, la casa di Babbo Natale e il presepe illumina ormai da diversi anni Manoppello. È una delle più “luminose” e natalizie d'Italia senza dubbio, e si è guadagnata un posto tra quelle che ha portato in Italia una tradizione che siamo abitatati a vedere negli Stati Uniti trasformandosi in una vera e propria attrazione.

Nevio Clivio che con la sua famiglia ha creato un addobbo davvero eccezionale in via Alcide De Gasperi, ha raccontato ai microfoni del tg1 di aver iniziato nel periodo covid a dedicarsi a questa particolare attività. In pochi anni dalle 28mila lampadine si è arrivati alle 73mila di oggi e chissà cosa ci aspetterà nei prossimi anni.

Il servizio è andato in onda nell'edizione delle 20 di giovedì 21 dicembre. Una gran bella soddisfazione per tutta Manoppello e per tutto l'Abruzzo.