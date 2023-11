Mense scolastiche, l'assessore Santilli: "I 130 dipendenti del servizio saranno riassorbiti dal nuovo gestore"

Si va avanti con il nuovo affidamento del servizio mense dato che, come confermano anche i sindacati, del famoso ricorso che dovrebbe promuovere La Serenissima, traccia a oggi non ci sarebbe. Buone notizie arrivano però dall'assessore comunale alla pubblica istruzione Gianni Santilli al termine dell'incontro avuto proprio con le sigle: la Elior, che avrà in affidamento il servizio dal 24 dicembre 2023, riassorbirà tutti i 130 dipendenti così come stabilito nelle intese.

All'incontro avuto con Santilli e con la funzionaria dell’ufficio comunale Alessandra Di Zio e, per erano presenti Bruno Di Federico della Uil-tucs Abruzzo e per la Filcams Cgil Davide Urbano e Attilio Petrella.

L'assessore comunale ha quindi riferito che gli elenchi dei dipendenti attualmente in carico a La Serenissima sono stati già forniti alla nuova società così che si possano avviare le pratiche e procedere all'assunzione nei tempi stabiliti dato che il servizio ripartirà l'8 gennaio 2024.

“La Elior sta già eseguendo sopralluoghi presso i centri-cottura onde organizzare l’allestimento operativo di quello strutture dal momento in cui le verrà formalmente consegnato l’incarico, ossia dal 24 dicembre – spiega Santilli -. Stiamo lavorando molto per far sì che questo avvicendamento possa avvenire nel modo migliore e senza problemi, proprio perché fin dall’inizio del mandato abbiamo sempre rivolto la massima attenzione alla qualità del servizio e dei pasti e quindi alla serenità dei bambini e delle insegnanti”.

L'occasione per lui anche per fare il punto sul numero di iscritti al servizio su cui molte, in merito alle nuove tariffe, sono state e sono le polemiche. “Oggi sono oltre 3.631 i bambini iscritti e 432 gli insegnanti che usufruiscono della refezione scolastica, segno che l’apprezzamento è generale e, aggiungo con soddisfazione, che a differenza di vicende del passato non abbiamo mai avuto problemi”, chiosa quindi Santilli replicando proprio alle critiche rivoltegli.

“Ai sindacati questa mattina ho confermato che il nuovo soggetto d’impresa prenderà in carico il personale uscente e che nel recente incontro che abbiamo avuto con i loro responsabili gli stessi hanno dichiarato a chiare lettere che per il personale tutto resterà inalterato nel rispetto della clausola sociale, a esclusione di ruoli di responsabilità che naturalmente spetta a loro indicare. Saranno riassorbiti anche coloro che erano stati inseriti solo all’inizio di quest’anno”, precisa.

Di Zio nel corso dell'incontro ha sottolineato che saranno introdotti cibi con certificazione cio e come la stessa Elior si sia dichiarata soddisfatta riguardo alla qualità dei materiali visionati nelle cucine. Inoltre è stato sottolineato che il servizio mensa è stato concesso gratuitamente ai bambini ucraini presenti in questo periodo a Pescara e ai piccoli che sono titolari dei benefici della Legge 104.

Un nuovo incontro sarà fissato a breve con i sindacati che chiedono al Comune di partecipare ai futuri tavoli di discussione sul cambio di appalto. Rassicurarti sul fronte della continuità del servizio così come Santilli aveva già fatto nei giorni scorsi, sono proprio loro a sottolineare come ad oggi non risulti alcun ricorso.