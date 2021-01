Le iniziative riguardano migranti, persone senza dimora e famiglie in difficoltà. Come spiega il direttore Corrado De Dominicis, «molto ampio è il raggio d’azione che coinvolgerà i ragazzi». Ecco tutti i dettagli

Servizio civile alla Caritas diocesana, si cercano 13 volontari per tre progetti. Le iniziative riguardano migranti, persone senza dimora e famiglie in difficoltà. Come spiega il direttore Corrado De Dominicis, «molto ampio è il raggio d’azione che coinvolgerà i ragazzi. I progetti attivati si rivolgono a una grande fetta di categorie di fragilità che, quotidianamente, incontriamo nel nostro servizio. Come ogni anno ci aspettiamo una grande partecipazione».

Tutte le informazioni sulle modalità di candidatura sono disponibili nell’area dedicata su www.caritaspescara.it. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 14 di lunedì 15 febbraio 2021. Ecco tutti i dettagli: