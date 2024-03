Per la festa del papà tanti auguri a Serrano Capodicasa del bar del Santuario, le parole della figlia

Martedì 19 marzo è la Festa del Papà e allo scopo di provare a fare gli auguri a tutti i papà della provincia di Pescara raccogliamo quelli che Mariangela vuole rivolgere a suo padre, Serrano Capodicasa del bar del Santuario.

Chi, nella zona dei Colli, non conosce Serrano?

Da decenni è una colonna dell'intera zona nei dintorni della basilica della Madonna dei 7 Dolori.

Serrano, come ricorda la figlia, lavora da più di 50 anni «ed è un padre unico». Queste le parole che Mariangela Capodicasa dedica al padre Serrano: «I veri eroi non indossano maschere o mantelli, ma sorreggono e accompagnano i figli in ogni momento della loro vita. Non un giorno senza lavoro, non un giorno senza amore per tutti. Buona festa del papà. Tvb.... orgogliosa di te».

Estendiamo questi auguri a tutti i papà della nostra provincia.