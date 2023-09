Partono i lavori sul lungomare sud: due mesi a senso unico su parte di viale Primo Vere

Dal 2 ottobre al 15 dicembre viale Primo Vere, nel tratto che va da via Celommi a piazza Le Laudi sarà a senso unico in direzione sud-nord per consentire i lavori di riqualificazione stradale. Questa la soluzione trovata per consentire l'arrivo alla scuola di via Scarfoglio dato che lo stesso giorno dovrebbero partire i lavori all'interno della riserva dannunziana per la rimozione degli alberi morti a seguito dell'incendio del primo agosto di due anni fa che si trovano nei comparti 4 e 5. Un cantiere questo che comporterà la chiusura, era stato annunciato, di via Silone e cioè la strada che incrocia con via Antonelli e che porta proprio in via Scarfoglio dove si trovano sia l'istituto comprensivo 6 che la scuole media Benedetto Croce.

L'ordinanza per la chiusura di viale Primo Vere è stata firmata e pubblicata in albo pretorio con la decisione del senso unico presa a seguito della preoccupazione espressa dal presidente della commissione Mobilità Armando Foschi quando sui cantieri che partiranno, compresi quello di via Pantini che dovrebbe finalmente vedere la luce e l'abbattimento dello svincolo a trombetta della circonvallazione. “Un cortocircuito informativo” tra l'ufficio Verde e l'ufficio Mobilità, così lo aveva definito, che è stato quindi risolto con la decisione di non chiudere completamente il tratto di lungomare interessato dai lavori come inizialmente si era paventato.

Oltre al senso unico di marcia scatterà quindi il divieto di sosta e fermata nel tratto di viale Primo Vere interessato dai lavori, con ovviamente il divieto di accesso in direzione nord-sud e l'istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra su tutte le strade e traverse che fanno confluire iltraffico veicolare sul tratto di Viale Primo Vere oggetto dei lavori.

Spetterà all'impresa esecutrice dei lavori garantire ai residenti, specifica l'ordinanza "l’accessibilità alle rispettive proprietà mediante l’istituzione di apposite misure di sicurezza, come corridoi di transitabilità pedonale, di idonei percorsi e/o attraversamenti pedonali alternativi, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità fino all’eliminazione dello stato di pericolosità, ove dovuto e compatibilmente al tipo di lavorazione da eseguire".