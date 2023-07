Niente segnaletica orizzontale tra via d'Annunzio e via Conte di Ruvo, Cipas: "In caso di multe ai semafori come si farà?"

«Manca la segnaletica orizzontale all'incrocio di viale Gabriele d'Annunzio/via Conte di Ruvo con le telecamere ai semafori, cosa accadrà per eventuali multe?».

A chiederselo è Donato Fioriti, presidente nazionale dell'associazione Cipas-Cse.

«In prossimità dell’incrocio semaforico con le telecamere tra via Conte di Ruvo e viale Gabriele d’Annunzio, nella corsia di marcia sud- nord, manca completamente la segnaletica orizzontale», prosegue Fioriti, «tanto la linea di arresto sotto al semaforo, quanto quella delimitante le due corsie (svolta sinistra e dritto). È stato ripristinato un asfalto decoroso, ma cosa accadrà con le sanzioni dalle telecamere ai semafori? La telecamera sanzionerà il malcapitato automobilista che, venendo meno i punti di riferimento orizzontali, potrebbe cadere in infrazione?».

Così conclude Fioriti: «Quanto esposto ci è stato fatto notare da un nostro iscritto. La domanda, che giriamo all’amministrazione comunale, sorge spontanea, come avrebbe asserito un famoso giornalista dalla parte dei cittadini: Antonio Lubrano!».

In realtà dopo il rifacimento del manto stradale in tutta via Gabriele d'Annunzio non è stata ridisegnata la segnaletica orizzontale: dunque mancano anche le strisce pedonali oltre agli stalli per la sosta e le linee di arresto ai semafori.