A "PesGara per la legalità" i campionati italiani assoluti dei 10 chilometri con i campioni dei mondiali di Budapest [VIDEO]

Si rinnova l'appuntamento con “PesGara per la legalità”. La manifestazione organizzata dalla prefettura e dal comando provinciale della guardia di finanza insieme al centro sportivo delle fiamme gialle, le altre istituzione e l'associazione sportiva dilettantistica Passologico torna da protagonista il 9 e il 10 settembre.

Due giornate di sport, salute e appunto legalità per sensibilizzare agli stessi temi con la prevenzione come elemento cardine: un buon stile di vita vuol dire anche prevenire le malattie. Nel 2022 l'evento ha raccolto un grandissimo successo e così, superato lo scoglio della prima edizione, “PesGara” per la legalità si prepara ad una seconda manifestazione che porterà in città tantissimi atleti dato che ospiterà i campionati italiani assoluti dei 10 chilometri di corsa su strada organizzati dalla Fidal. Il 10 settembre saranno assegnati i titoli individuali: otto i titoli in palio tra assoluti, juniores e allievi sia per la categoria maschile che femminile.

A sfidarsi lungo le vie del centro della città ci saranno i big dell'atletica italiana reduci dai mondiali di Budapest 2023. Tra questi il campione uscente Pietro Riva (Fiamme Oro), Yohanes Chiappinelli (Centro sportivo carabinieri), Pasquale Selvarolo e Iliass Aouani (Gruppo sportivo Fiamme Azzurre). Nella gara femminile, la tricolore 2022 Sofiia Yaremchuk e la vicentina Rebecca Lonedo.

Per le fiamme gialle parteciperanno Yassin Bouih, il vincitore della prima edizione di “PesGara per la legalità” e Sveva Fascetti.

Presente anche quest'anno il “Villaggio della prevenzione” allestito dalla Lilt (Lega italiana per la lotta ai tumori) dove cittadini, turisti e spettatori potranno effettuare visite e screening gratuiti per la prevenzione di malattie oncologiche e cardiovascolari.

Un panorama vastissimo dunque, che racchiude, in un unicum, un profilo agonistico d’eccellenza ed un obiettivo di sostegno allo sviluppo dei giovani e alla tutela della salute degli adulti, per imprimere il gusto della legalità attorno ai valori della lealtà, del rispetto di sé, delle regole e, soprattutto, dell'avversario, in equilibrio tra istituzioni ed individui.