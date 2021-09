Sda consegna altre 2.300 dosi di vaccino anti covid Moderna all'ospedale di Pescara

Sda express courier ha consegnato all'ospedale di Pescara altre 2.300 dosi di vaccino anti Covd Moderna. Lo ha fatto sapere Poste Italiane che si occupa della distribuzione di questo tipo di siero fin dall'inizio della campagna vaccinale. In Abruzzo, altre 2.100 dosi sono state recapitate all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila mentre la scorsa settimana a Pescara e L'Aquila erano state consegnate altre 3.400 dosi per ogni nosocomio.

Su tutto il territorio nazionale 26 furgoni speciale di Sda hanno consegnato complessivamente 285.000 dosi di vaccino come disposto dal commissariato per l'emergenza sanitaria. In azione anche mezzi dell'esercito italiano, carabinieri, marina militare e areonautica militare in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Basilicata, Marche, Toscana, Sicilia e Umbria. Dall'inizio della campagna Sda ha consegnato 20 milioni di dosi in tutto il Paese, di cui 2 milioni solo a settembre.