"Nonni vigili" e assistenti sui pulmini: per i piccoli alunni Pescaresi un ritorno a scuola in piena sicurezza

Tra i banchi di scuola in Abruzzo sono tornati 167mila studenti e per garantire ai più piccoli delle scuole pescaresi in concomitanza con il suono della campanella, è ripartito anche il servizio dei cosiddetti “nonni vigili” e quello di assistenza nei pulmini che li accompagnano.

Servizi che rientrano nel Puc (progetti di utilità collettiva) “Pescara una città al lavoro” garantito nell'ambito del reddito di cittadinanza.

Per ora sono 37 i “nonni vigili” che per l'anno scolastico 2022-2023 garantiranno l'ingresso e l'uscita in sicurezza ai piccoli studenti, ma nei prossimi giorni, assicura l'amministrazione, il loro numero aumenterà per avere una presenza più capillare sul territorio, ma anche per avere a disposizione eventuali sostituti qualora se ne presentasse la necessità.

Se fino a due anni fa questa figura faceva riferimento a persone anziane e già in pensione che potevano mettersi a disposizione della collettività e selezionati tramite un avviso pubblico che prevedeva dei requisiti basati sull’età, sulla situazione economica, sull’onorabilità e sull’esperienza, con l'attivazione dei Puc è cambiato tutto. Ora non è più una questione di età e pensionamento: la figura del “nonno vigile” è ricoperta da percettori di cittadinanza che partecipano ai suddetti progetti scelti a seconda della disponibilità e dell’attitudine alla relazione sociale con i bambini. Insomma non sono più “nonni”, ma sono comunque addetti alla sicurezza dei piccoli.

Se loro compito è quello di proteggere i bambini mentre attraversano la strada, a garantire la loro incolumità nell'arrivarci saranno gli assistenti dei pulmini (8, cioè 2 per ogni mezzo) e gli accompagnatori che si occupano del “Pedibus” e che dunque accompagnano i bimbi a scuola, come dice la parola stessa, a piedi. Servizio questo che riprenderà effettivamente ad ottobre.

“Dati gli ottimi riscontri avuti con i Puc negli anni precedenti - dichiara l’assessore alle politiche sociali Adelchi Sulpizio - è stato naturale proseguire con un servizio, ormai divenuto essenziale, che tutela e protegge i nostri figli. Infatti 'nonni vigili', accompagnatori e collaboratori al Pedibus saranno presenti nella maggior parte dei plessi scolastici e sugli scuolabus per garantire sicurezza e tranquillità a bimbi e genitori. L’iniziativa acquisisce maggiore valenza sociale poiché coinvolge i partecipanti ai Puc In linea con la misura ministeriale RdC, e viene favorito il percorso di inclusione sociale previsto, in armonia con le inclinazione personali di ogni partecipante. Non dimentichiamo che i Puc – conclude Sulpizio, non determinano alcun costo per l’amministrazione comunale e comunque sono preparati da adeguati corsi di formazione coperti da assicurazione; tutte spese che non gravano sul bilancio comunale, ma su fondi statali dedicati al reddito di cittadinanza”.

Queste le scuole in cui, da oggi, hanno ripreso servizio i “nonni vigili”: Benedetto Croce, via Scarfoglio; Marino Di Resta, via Anelli; Pineta d'Annunziana, via de Cecco; Pescara 7, Colle Pineta; Virgilio, via di Sotto; Renzetti, via Prati; Gescal, valle San Mauro; Mazzini, via Regina Margherita; Codignola, via Milite ignoto; Cavour, via Cavour; Piano t, via Dalla Chiesa; Carducci, via fonte romana; Rossetti, via Raffaello; Nostra Signora, via d'Annunzio, Colli, Largo Madonna; Montale, via Arapietra; Tinozzi, via Torino; via del Concilio; Borgomarino, via Puccini; Iqbal, via delle Casette; Rodari, via Salara vecchia; Ilaria Alpi, via Cerulli; Domus Mariae, via Pizzoferrato; Bosco, strada Colle di Mezzo; Illuminati, via Regina Elena; Flaiano, via Cecco Angiolieri; Ravasco, via dei Marsi; Michetti, via del Circuito; Maestre Pie, via del Santuario; Bosco via del Santuario; Ravasco, via Italica; Piazza Duca, via Gioberti; Istituto comprensivo 4 via Milano; Fermi, via Einaudi; Raffaele La Porta, via Rubicone; Cascella, Largo San Silvestro e Pascoli, via Roma.