Una scultura di cioccolato da 35 chili per festeggiare il Vate: l'evento all'alberghiero De Cecco [FOTO]

Una scultura di cioccolata da 35 chili è stato lo speciale regalo che l'istituto alberghiero De Cecco hanno fatto a Gabriele D'Annunzio in occasione dei suoi 161 anni. Il 12 marzo 1863 il Vate nasceva infatti a Pescara, in quella casa di corso Manthoné che è oggi museo, diventando negli anni una vera e propria icona del '900 di cui fu indiscusso protagonista non solo come scrittore e poeta, ma segnandone anche la vita politica e militare.

All'inaugurazione del ricordo che con la “dolce” tecnica del bassorilievo ne ha fatto il maestro cioccolatiere Stefano Colelli era presente tra gli altri il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri per il quale “celebrare la nascita del Vate con l’inaugurazione di una scultura di 35 chili interamente di cioccolata credo sia un gesto dannunziano d’eccellenza che rende una memoria dolce di uno dei simboli della nostra città” e cui, ha ricordato “la Regione Abruzzo ha dedicato un Festival culturale di livello internazionale”.

Un'opera realizzata nell'ambito dell'evento Dolcilandia che tra l'8 e il 10 marzo ha animato piazza Salotto e alla cui presentazione hanno preso parte, oltre a Sospiri e la dirigente Alessandra Di Pietro, anche l'organizzazione del festival enogastronomico Lu Carratur d’Or giunto alla 32a edizione, il presidente della Provincia Ottavio De Martinis e il presidente dell’Associazione nazionale cuochi Lorenzo Pace.

“L'alberghiero di Pescara si conferma come una scuola viva, in continuo fermento, vivace, capace di tutelare le nostre tradizioni seppur con lo sguardo rivolto al futuro, una realtà che difenderemo in ogni modo e occasione offrendo opportunità di crescita a quello che è un vero incubatore di talenti e giovani professionisti”, aggiunge Sospiri.

“Un vero capolavoro raffigurante d’Annunzio, che conserveremo in una teca a temperatura per impedirne il deterioramento, un omaggio straordinario all’istituto alberghiero che vede nell’arte pasticcera e cioccolatiera uno degli sbocchi professionali d’eccellenza – aggiunge la dirigente Di Pietro -. Ancor più rilevante aver scelto la ricorrenza del compleanno di d’Annunzio per l’omaggio dedicato alla città”.

Nell’occasione sono stati premiati anche i primi classificati del concorso Lu Carratur d’Or, vinto quest’anno dal giovane Genia Malafronte.