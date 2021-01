Screening di massa per la prevenzione anti-Covid al teatro comunale di Lettomanoppello

Sono stati effettuati al teatro comunale di Lettomanoppello, i test antigenici rivolti a tutta la popolazione per la prevenzione anti-Covid 19. Le operazioni di screening sono state promosse dalla protezione civile della Regione Abruzzo, dalla Asl e dalla Provincia di Pescara.

Inoltre il Comune di Lettomanoppello è stato inserito in un ulteriore progetto, "Scuola Covid-19", dove sono stati coinvolti i bambini/ragazzi di età pediatrica, ricercando il Covid attraverso le feci. Oltre al Comune di Lettomanoppello, il progetto "Scuola Covid-19" è stato esteso anche a Comuni limitrofi della Maiella pescarese, in particolare al Comune di:

Abbateggio

Roccamorice

San Valentino in Abruzzo Citeriore

Salle

Caramanico Terme

Sant'Eufemia a Maiella

Serramonacesca

Manoppello

Turrivalignani

L'iniziativa è stata promossa dal garante dell'infanzia della Regione Abruzzo Marina Falivene, dalla dottoressa Rita Greco, primario del reparto di pediatria di Pescara, dal dottor Paolo Fazii, direttore di microbiologia e virologia dell'ospedale di Pescara. Il dottor Lamberto Mansoli, docente dell'università di Ferrara, si è occupato della valutazione statistica del campione in esame. Il tutto sotto la supervisione del Direttore Generale della Asl di Pescara Vincenzo Ciamponi. A tale proposito il sindaco di Lettomanoppello, Simone D'Alfonso, ha dichiarato:

“Abbiamo accolto con soddisfazione la proposta di screening da parte della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara e della Asl. Come Comune abbiamo azionato la macchina organizzativa coinvolgedo i medici della nostra comunità, gli infermieri professionali che risiedono qui a Lettomanoppello e i volontari del gruppo di protezione civile comunale. Per promuovere l'iniziativa abbiamo coinvolto i personaggi premiati con benemerenza comunale nel 2019, che attraverso un video, poi condiviso sui social, hanno invitato i cittadini lettesi allo screening”.

Il Sindaco di Turrivalignani Giovanni Placido ha spiegato:"Come tutti i Comuni della Provincia di Pescara abbiamo aderito a questa iniziativa per capire l'andamento della pandemia da Covid19. È positiva anche questa sperimentazione sulle feci sui bambini e ragazzi da 0 a 18 anni, perché meno invasiva e per chi la sostiene è probabilmente più completa ed efficace. I numeri di questi giorni ci dicono che la popolazione risponde ed è attenta su questa problematica. Si sono riscontrati pochissimi casi positivi nel comprensorio pedemontano della Maiella pescarese e ciò vuol dire che i nostri concittadini si stanno comportando nel migliore dei modi. L'appello è di continuare così ma di non abbassare la guardia".