Screening di massa per il Covid a Pescara: al via le prenotazioni, ecco come fare

Al via le prenotazioni online per sottoporsi al tampone rapido gratuito per lo screening di massa sulla popolazione a Pescara. Lo ha fatto sapere l'amministrazione comunale, annunciando che da oggi 8 gennaio alle 13 si potrà effettuare la prenotazione dal sito ufficiale dell'ente www.comune.pescara.it. Qui si potrà scaricare e compilare il modulo di consenso da portare con sè in una delle tre sedi di prelievo disponibili in città, con documento valido e tessera sanitaria.

Una volta effettuati il test e la registrazione, il cittadino deve recarsi al proprio domicilio dove rimarrà per tre ore trascorse le quali, in mancanza di apposita comunicazione, può considerarsi negativo e potrà uscire. In caso di positività si verrà contattati telefonicamente o con sms e mail dal dipartimento prevenzione della Asl, disponendo l'isolamento e un test di conferma molecolare che darà la sicurezza di essere positivi al Covid.

Ricordiamo che lo screening di massa a Pescara si terrà dall'11 al 21 gennaio, in tre punti prelievo: