Uomo di 65 anni scomparso da Villanova: l'appello dei familiari per ritrovarlo

Familiari preoccupati per il non ritorno a casa di Alessandro Pantalone. L'appello per ritrovarlo è stato lanciato sui social, anche sul gruppo "Gli amici di San Silvestro", e la speranza è di ritrovarlo presto.

L'uomo, conferma il figlio raggiunto telefonicamente da IlPescara e come scritto sull'appello lanciato, è uscito di casa alle 15 di venerdì 19 gennaio e da quel momento non se ne sono perse le tracce. Ha 65 anni ed è alto circa 1,70. L'ultima volta è stato visto nella zona di Villanova. È la prima volta, ci viene spiegato, che l'uomo si allontana da casa.

Chiunque dovesse vederlo può contattare le forze dell'ordine cui i familiari si sono già rivolti o direttamente loro ai seguenti numeri: 340 8904695, 392 5020959 o 348 4041104.