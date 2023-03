Sciopero del personale del gruppo Fs, a rischio i treni regionali

Treni regionali a rischio anche in Abruzzo a causa di uno sciopero indetto dal personale del gruppo Fs Italiane.

A proclamare l'astensione dal lavoro sono le organizzazioni sindacali come si legge sul sito di Trenitalia.

Lo sciopero è programmato dalle ore 21 di martedì 7 alle ore 21 di mercoledì 8 marzo.

Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza. Invece i treni regionali possono subire variazioni. L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione. Sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 (come da orario ufficiale Trenitalia e www.trenitalia.com). Ulteriori informazioni sugli altri canali web del gruppo Fs Italiane, uffici informazioni, assistenza clienti e biglietterie. Attivo call center 800892021.