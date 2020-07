Autostrade, il personale dei caselli sciopera per 4 ore: ecco quando

Autostrade, il personale dei caselli sciopera per 4 ore anche in Abruzzo. La mobilitazione, indetta a livello nazionale da Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Viabilità e Sla Cisal, è in programma il 9 e 10 agosto e riguarderà, il primo giorno, il personale dei caselli e, il secondo giorno, il personale amministrativo e commerciale.

Alla base della protesta – spiegano le organizzazioni sindacali – ci sono il ricorso eccessivo alla cassa integrazione e le modifiche unilaterali a orari e turni di lavoro rispetto alle previsioni del contratto nazionale, che in alcune concessioni hanno avuto conseguenze sul servizio agli utenti, per il mancato rispetto delle norme del Ministero dei Trasporti sui presidi minimi dei caselli.

Una situazione aggravata dall’emergenza pandemia, che ha penalizzato occupazione e redditi del settore, dall’incertezza per l’assegnazione delle concessioni scadute, e dalla situazione di Aspi.