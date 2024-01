"Scienziati per un giorno", nell'istituto Nostra Signora la sfida di scienze e creatività [FOTO]

Settima edizione del concorso "Scienziati per un giorno" nell'istituto Nostra Signora di Pescara.

L'evento, giunto alla sua settima edizione, si è svolto sabato 20 gennaio.

Sono stati coinvolti gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

La giornata è stata un’opportunità unica per i giovani studenti di immergersi nel mondo affascinante degli esperimenti scientifici di fisica e chimica. «I nostri giovani scienziati», fanno sapere dalla scuola, «hanno mostrato notevoli competenze, grazie alla guida sapiente dei maestri e professori di eccellenza, ispirati dalla saggezza di Michel de Montaigne, secondo cui "teste ben fatte più che troppo piene" rappresentano l’essenza di un apprendimento significativo. Questa filosofia ha guidato gli alunni nel bilanciamento tra la conoscenza accumulata e la sete continua di apprendimento. Gli esperimenti scientifici, presentati con gioiosa vivacità, hanno animato l’intera scuola, creando un’atmosfera di entusiasmo e curiosità. Le diverse fasi dall’ideazione alla realizzazione mettono in gioco saperi diversi: lavoro di squadra, organizzazione di tempi, ricerca di materiali, manualità, sintesi e capacità di esporre i risultati, con un linguaggio specifico, davanti a un pubblico di compagni, docenti, familiari e visitatori».

Questo aggiungono dalla scuola di Porta Nuova: «Il concorso non è stato solo un momento di verifica delle competenze acquisite, ma anche un’occasione per stimolare la creatività e il pensiero critico tra gli studenti. E soprattutto coinvolge tutti gli alunni delle classi interessate, le ragazze eguagliano, e a volte superano, i compagni in operatività, intuizione e impegno. “Scienziati per un giorno” rimarrà un ricordo indelebile per tutti i partecipanti. Un evento che ha confermato il valore di una didattica che incoraggia la curiosità, la creatività e la passione per la conoscenza, permettendo agli alunni di fare un passo in più verso un futuro di successo e realizzazione personale».