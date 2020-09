Sgarbi troppo vicino durante la premiazione alla Mostra del Cinema, l'attrice pescarese Sara Serraiocco lo allontana [VIDEO]

Vittorio Sgarbi si avvicina troppo durante la premiazione alla Mostra del Cinema di Venezia e l'attrice pescarese Sara Serraiocco, in evidente imbarazzo, lo allontana.

La Serraiocco, 30 anni, in laguna ha ritirato il premio il Kinéo International Award ma non le è piaciuto che Sgarbi (tra l'altro senza mascherina) non abbia mantenuto il distanziamento.

Dopo aver ricevuto il premio dalle mani del noto critico d'arte e politico e aver posato per le foto di rito la Serraiocco non ha più retto e ha detto apertamente: «Magari però manteniamo le distanze di sicurezza, io vorrei mandare il messaggio che rispetto le distanze di sicurezza perché è fondamentale e perché ho anche avuto un parente che è stato male e vorrei che ci fosse rispetto».

