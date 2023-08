La notte di San Lorenzo con il trio "Sotto la luna e le stelle” a Colle del Telegrafo

Si rinnova l'appuntamento con il concerto della notte di San Lorenzo nella splendida cornice di Colle del Telegrafo. A partire dalle 21 del 10 agosto n uno dei luoghi più suggestivi della città ci sarà il trio “Sotto la luna e le stelle” a rendere ancor più magica la serata.

Ad annunciare al terza edizione dell'evento che “negli anni passati ha calamitato l'attenzione di centinaia di appassionati” sono il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli e l'assessore comunale alla cultura Maria Rita Carota.

“L’amministrazione comunale – aggiungono – ha varato un disegno culturale di ampio respiro al fine di valorizzare tutto il territorio, dal centro alla periferia, portando la cultura anche in luoghi inusuali, come la spiaggia e come i nostri parchi. Obiettivo strategico è quello di favorire la crescita della città e della sua immagine, offrendo al pubblico occasioni di svago, di confronto, di socializzazione, diversificando la proposta culturale, spaziando dalla musica alla prosa alle altre forme artistiche, e promuovendo anche i luoghi, gli spazi della città, spesso sconosciuti agli stessi pescaresi”.

“Una delle occasioni più accattivanti dell’estate è senza dubbio la data del 10 agosto, quando in tutto il mondo si celebra la notte di San Lorenzo, la festa delle stelle cadenti, ricorrenza che tra scienza e storia, conserva intatto il proprio fascino. Tale ricorrenza offre all’amministrazione comunale un ulteriore spunto e l’opportunità di divulgare le tradizioni e la cultura, anche musicale, celebrandola attraverso un evento che crei un’occasione di incontro e avvalendosi di un palcoscenico naturale e straordinario quanto il parco comunale del Colle del Telegrafo”, ribadiscono Antonelli e Carota sottolineando che l'evento è gratuito e raccomandandosi a chi ci sarà perché venga “rispettato lo splendido ambiente naturale offerto dal Parco, attenendosi peraltro alle indicazioni per raggiungere il sito e per lasciare le proprie auto”.